Başkan V. Subaşı halkı dinledi bayramlarını kutladı

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, makamında ağırladığı vatandaşları dinleyerek, talep ve görüşlerini aldı.

Vatandaşların Ramazan Bayramı’nı tebrik eden Başkan V. Subaşı, Bilecik Belediyesi çalışmaları hakkında bilgiler de verdi. Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, "Vatandaşlarımızı ağırlayarak hem taleplerini dinledik hem de Ramazan bayramlarını kutladık. Şehrimizi hep birlikte yönetiyor, Bilecik için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da yapılan uygulamadan duydukları memnuniyeti belirterek, Belediye Başkan V. Subaşı’na teşekkür etti.