Başkan V. Subaşı halkın talep ve görüşlerini dinlemeye devam ediyor

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, talep ve görüşlerin alınması amacıyla gerçekleştirilen Halk Günü’nde vatandaşları dinlemeye devam ediyor.

Belediye Başkanlığında gerçekleştirilen buluşmada Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, halkı dinleyerek, talep ve görüşlerin daha kısa sürede çözüme kavuşmasını sağlıyor. Her hafta düzenlenen ’Halk Günü’ hakkında sosyal medya hesabında kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, ‘’Haftanın en güzel günü Halk Günü’nde vatandaşlarımızla bir araya gelerek onların talep ve sorunlarını dinledim. Şehrimizi güzelleştirmek, sorunları halkımızın makamında çözmek için tüm vatandaşlarımızı bir sonraki Halk Günü’ne bekliyorum. Çünkü Bilecik birlikte güzel’’ ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da düzenlenen Halk Günü’nden duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan V. Subaşı’ya teşekkür etti.