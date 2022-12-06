Başkan V. Subaşı İstasyon Mahallesi esnaf ve vatandaşlarını dinledi

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, İstasyon Mahallesi’ndeki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, talep ve görüşlerini dinledi.

Beraberinde Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız ve birim müdürlerinin de olduğu ziyarette Başkan V. Subaşı, vatandaş ve esnafın talep ve görüşlerini dinledi, çözüm için talimatlar verdi. Esnafla birlikte çay içerek sohbet eden Başkan V. Subaşı, "Esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Belirli takvim doğrultusunda bütün mahallelerimizdeki vatandaşlarımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. İsteklerini not alıp en kısa zamanda çözmek için çalışıyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve beraberindeki heyet üyelerine teşekkür etti.