Başkan V. Subaşı kadın kooperatifi üyeleriyle bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri ile bir araya geldi.

Kooperatif üyelerinin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler alan Başkan V. Subaşı, kadınların talep ve görüşlerini dinledi, yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulundu. Özellikle şehrin ticari, toplumsal ve sosyal hayatına katkı sunanlarla bir araya gelmeye çalıştığını belirten Başkan V. Subaşı, “Kadın kooperatifimizin yönetim kurulu toplantısını, kooperatif başkanımız ve üyelerimizle birlikte gerçekleştirdik. Muhteşem el emeği ürün ve eserlere imza atan kadın kooperatifimizi ziyaret edebilir, çok güzel ürünler alabilirsiniz. Kadın eli demek zarafet demek” ifadelerini kullandı.