Başkan V. Subaşı, öğretmen ve öğrencileri ziyaret etti

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Atatürk İlkokulu öğretmenleri ve öğrencilerini ziyaret etti.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen Atatürk anıtına çelenk sunumu programına katılan Başkan V. Melek Mızrak Subaşı daha sonra Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akyol, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Metin Yaşar, Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukcu ve Başkan Yardımcısı Melih Tüfekçi ile birlikte Atatürk İlkokulu öğretmenleri ile öğrencilerini ziyaret ederek, öğretmenler gününü kutladı.

Öğretmenlerin talep ve görüşlerini dinleyen Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, ‘’ Yarınlarımızın mimarları, toplumumuzu aydınlatan kıymetli öğretmenlerimiz, sizlerin hakkı ödenmez. Atatürk İlkokulunda görev yapan öğretmenlerimizi ziyaret ettik. Tüm öğretmenlerimize bu kutsal görevlerinde başarılar diliyorum. Bilecik Belediyesi olarak her zaman imkanlarımız ölçüsünde eğitim ve çocuklarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz’’ dedi.

Okul Müdürü Zeki Başdemir ve öğretmenler de ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan V. Subaşı ve konuklarına teşekkür etti.

Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, ziyaretinde çocuklarla sohbet ederek, hatıra fotoğrafları çektirdi.