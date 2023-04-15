Başkan V. Subaşı Ramazan mukabelesine katılan kadınlar ile buluştu

Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, mahalle konaklarında ramazan ayı boyunca yapılan mukabele programına katılan kadınlar ile bir araya geldi.

Başkan V. Subaşı Ramazan mukabelesine katılan kadınlar ile buluştu
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Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, mahalle konaklarında ramazan ayı boyunca yapılan mukabele programına katılan kadınlar ile bir araya geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez İlçe Başkanı Berna Pamukcu ile birlikte; Bahçelievler, İsmetpaşa, Beşiktaş ve Osmangazi Mahallelerindeki mukabele programında kadınlar ile buluşan Başkan V. Subaşı, mahalle sakinlerinin Kadir Gecesi ve Ramazan bayramını tebrik ederek, “Dualarımızın kabul olmasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı Ramazanlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kadınlara hediyeler veren Başkan V. Subaşı’nın ziyareti hatıra fotoğrafları çekilmesiyle son buldu.