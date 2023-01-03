Başkan Vekili Subaşı, BİEYDER yetkilileriyle muhtarları dinledi

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, gerçekleştirilen ocak ayı meclis toplantısı sonrasında mahalle muhtarları ve Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) yöneticileriyle bir araya geldi.

BİEYDER Başkanı Aslıhan Volkan toplantıda yaptığı konuşmada dernek olarak şu ana kadar yapılan çalışmalar ile bundan sonra yapmayı planladıkları projeler hakkında bilgi verdi.

2022 yılında dezavantajlı vatandaşlar için güzel uygulama ve projelerin gerçekleştirildiğini hatırlatan Volkan, katkıları dolayısıyla Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı’na teşekkür etti.

Engellilerin hayatını kolaylaştırmak için yapılması gereken çalışmaların olduğunu kaydeden Volkan, yeni yılda daha güzel çalışmalar yapmak istediklerini kaydetti.

Subaşı, muhtarların taleplerinin çözümü için talimat verdi

Gerçekleştirilen toplantıda mahalle sakinlerinin istek ve şikayetlerini alan Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, birim müdürlerine taleplerin en hızlı şekilde yerine getirilmesi talimatı verdi.

Mahallelerine ilişkin vatandaşların isteklerini aktaran muhtarlar, düzenlenen toplantıdan duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve meclis üyelerine teşekkür etti.

"Bizler de Bilecik Belediyesi olarak her zaman muhtarlarımıza gerek değer ve önemi veriyoruz"

Belediye Başkanlığı olarak muhtarlara her zaman önem verdiklerini kaydeden Başkan Vekili Subaşı, ‘’Bizler muhtarlarımızı yerel yönetimde en büyük yardımcılar olarak görüyoruz. Sağ olsunlar halkımızın talep ve görüşlerini bizlere sunuyorlar. Bizler de Bilecik Belediyesi olarak her zaman muhtarlarımıza gerek değer ve önemi veriyoruz. Belirtilen istekleri de en kısa zamanda çözüme kavuşturacağız’’ ifadelerini kullandı.