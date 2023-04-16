Başkan Vekili Subaşı, kadın kursiyerlerle iftar sofrasında buluştu

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Osmangazi Mahallesi’nde dikiş kursuna katılan kadınlarla iftar yemeğinde buluştu.

Ramazan ayı sebebiyle birçok kurum ile iftar sofrasında buluşan Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, bu kez kadın kursiyer ile bir araya geldi. Mahalle Muhtarı Yasemin Sezer, mahalle sakinleri ve kursiyerlerle sohbet ederek, talep ve görüşleri dinleyen Başkan Vekili Subaşı, “Dikiş kursumuzda öğrenim gören kadın kursiyerlerimizin düzenlediği iftar yemeğine Mahalle Muhtarımız Sezer ile katıldım. Ardından Vadipark’a geçerek kadın kooperatifimizin düzenlediği iftar yemeği sonrası çaylarını içtim. Tüm kadınların ellerine ve emeklerine sağlık” ifadelerini kullandı.

Muhtar Sezer ve mahalle sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Subaşı’na teşekkür etti.