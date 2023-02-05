Başkan Vekili Subaşı mahalle sakinleri ile bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Osmangazi Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi.

Her fırsatta vatandaş ve esnafı ziyaret ederek isteklerini dinleyen Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Türk Kadınlar Birliği Bilecik Şube Başkanı Ayla Ercan ile birlikte Osmangazi Mahalle Konağında dikiş kursu alan kadınları ziyaret etti. Mahalle Muhtarı Yasemin Sezer ve mahalle sakinleriyle sohbet eden Başkan Vekili Subaşı, “Fırsat bulduğumuz her zaman diliminde halkımızı dinlemeye, talep ve görüşlerini almaya çalışıyoruz. Bugün de Osmangazi Mahallemizin kadın sakinleriyle bir araya geldik. Kurslarda eğitim alarak, el emekleri ve alın terleriyle ev ekonomisine katkı sağlayan güçlü kadınları görmek çok güzel bir duygu. Mahalle muhtarımız Yasemin Sezer ve tüm kadın sakinlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mahalle Muhtarı Yasemin Sezer ve mahalle sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Vekili Subaşı’na teşekkür etti.