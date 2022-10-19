Başkan Vekili Subaşı, muhtarlarla bir araya geldi

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, "Demokrasinin temel taşlarından biri olan muhtarlık görevini yerine getiren kıymetli muhtarlarımızın Muhtarlar Gününü en içten dileklerimle kutlarım" dedi.

Bilecik’te 19 Ekim Muhtar Günü münasebetiyle Bilecik Belediyesi tarafından Vadi Park tesislerinde muhtarlar için kahvaltı organizasyonu düzenlenirken, mahalle ve köy muhtarları tam kadro katıldı. Burada muhtarlara seslenen Subaşı, "Ülkemizde demokrasimizin temel taşlarından birisi, devletimiz ile vatandaşlarımız arasında en yakın temas noktası olan muhtarlarımız, yapmış oldukları görevlerde devletimizin, mahallelerimizin ve köylerimizin temsilcisi konumundadırlar. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde önemli görevler üstlenerek, vatandaşlarımızla devlet kurumlarımız arasında köprü vazifesi görmektedir. Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık teşkilatı en ücra yerleşim yerine bile modern, yenilikçi kamu yönetimi anlayışını taşıyarak her zaman vatandaşlarımızın hizmetinde olmuştur. Muhtarlarımıza verilen önemin göstergesi olarak muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile bu müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonun belirlenmesine yönelik son yıllarda çok önemli çalışmalar yapılmış ve 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak ilan edilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle; devletimiz ile vatandaşlarımız arasında çok önemli bir görev yürüten muhtarlarımızın "19 Ekim Muhtarlar Günü"nü kutluyor, yapmış oldukları başarılı çalışmalar için kendilerine teşekkür ediyor, vefat eden muhtarlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, görevde olanlara sağlık ve başarılı görevler temenni ediyorum" dedi.

Organizasyonun düzenlenmesinden dolayı memnuniyetlerini belirten Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar, Subaşı ve yönetimine teşekkür etti. Toplu hatıra fotoğrafının çekimi ile organizasyon sona erdi.