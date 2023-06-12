Başkan Vekili Tan, 'AK Parti'ye geçtiğimiz için daha büyük hizmetlerin geleceğine inanıyorum'

Kaytazdere Belediye Başkan Vekili Korhan Tan, “AK Parti’ye geçtiğimiz için daha büyük hizmetlerin geleceğine inanıyorum” dedi.

CHP’li Kaytazdere Belediye Başkanı Ali Kangal, mahkeme kararlarına uymadığı gerekçesiyle aldığı hapis cezası nedeniyle 10 ay hak mahrumiyetine uğramış yerine de CHP’den AK Parti’ye geçiş yapan Korhan Tan, başkan vekili olarak seçilmişti. AK Parti İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında Başkan Vekili Tan, İl Başkanı Umut Güçlü, milletvekilleri Ahmet Büyükgümüş, Meliha Akyol ve Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ile kameralar karşısına geçti.

İl Başkanı Güçlü, burada yaptığı konuşmada yaşanan süreci şöyle anlattı:

“Kaytazdere’de bir adli durum oldu belediye ile alakalı. Orada belediye meclisi kendi içinden belediye başkanı seçecekti. Bizim orada belediye meclis üye sayımız 4 karşı tarafın 5’ti. Sayın İlçe Başkanımız, Kaytazdere’deki belde başkanımız, Altınova Belediye Başkanımız Metin Oral ile istişarelerde bulundu. Ondan sonra da daha önce belediye başkanlığı görevi yapmış Ercan Reyhan’la istişarelerde bulunarak Korhan beyle görüşmeler yaptık. Kendisi partimizi seçti. Bizle beraber çalışmaya başladı. Sonra da belediye meclisine geçip orada da belediye meclis üyelerimiz Korhan Beyi belediye başkan vekili seçtiler. Ben öncelikle kendisine AK Parti’ye hoş geldiniz, Allah hayırlı, uğurlu etsin diyorum.”

“AK Parti’ye uzak bir insan değildim. Beldede kurucu üyeliğim de var”

Başkan Vekili Tan ise 4 sene CHP meclis üyeliği yaptığını dile getirerek, “Sadece şu andaki adaylık konusunda fikir ayrılığımız oldu. O açıdan ayrılmak zorunda kaldım. Ben de AK Parti’ye uzak bir insan değildim. Beldede kurucu üyeliğim de var. Şimdi hakkımızda olumlu olumsuz şeyler duyuyoruz. Çok af edersiniz para aldığıma kadar konuşmalar duyuyoruz. Böyle bir şeyle alakamız yok. Sağ olsun AK Partili meclis üyesi ağabeylerim, benim arkadaşlarım, onların da teveccühüyle bu göreve geldik. Belde halkının da çoğu arkamda oldu. Şu anda büyük heyecan var, ben geldim diye değil tabi. AK Parti’ye geçtiğimiz için daha büyük hizmetlerin geleceğine inanıyorum” ifadesini kullandı.

“Hizmetlerimizi hiçbir polemiğe girmeden devam ettireceğiz”

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ise toplantıda yaptığı konuşmada, “AK Parti kadroları olarak bizim birinci vazifemiz cumhurbaşkanımızın yeniden görevini devam ettirmesiydi. 2 turlu bir seçimle ülkemiz ilk defa karşılaştı. Yalova halkına son 20 yıldır teveccühünü Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a gösterdiğinden dolayı teşekkür ediyorum. Önümüzde yerel seçimler var. Biz de artık yerel seçimlere hazırlanacağız. Belediye olarak hizmetlerimizi hiçbir polemiğe girmeden devam ettireceğiz. Allah’ın izniyle ülke genelinde de yerel seçimlerde cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gösterdiğimiz başarıyı daha da artırarak Türkiye genelinde göstereceğimize inancım tamdır" dedi.

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise geçtiğimiz genel seçimlerin değerlendirmesini yaptı. Büyükgümüş, “Biz Yalova’mızın neresine gittiysek orada vatandaşımız bizi bağrına bastı. Orada vatandaşlarımızla birlikte çalışmaları organize eden güçlü AK Parti teşkilatları en büyük gücümüzdü” açıklamasında bulundu.

Milletvekili Meliha Akyol da tüm Yalovalılara hizmet edeceklerini belirterek, “Oy versin vermesin, bütün vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltmek, varsa ilimizin farklı kendine özgü sıkıntılarını gidermek için canla, başla çalışacağız” dedi.