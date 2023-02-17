Başkan Vidinlioğlu, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Kastamonu (İHA) – Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında afet bölgesinde incelemelerde bulundu. Başkan Vidinlioğlu, acılarının büyük olduğunu fakat Türk milleti olarak bu zorluğunda üstesinden geleceklerini kaydetti.

Çalışmaları yerinde görmek ve yapılacak işlere ilişkin detaylı değerlendirmelerde bulunabilmek üzere deprem bölgesine giden Kastamonu Başkan Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, ziyaretinin ilk gününde Malatya, Adıyaman ve Gaziantep illerinde bulundu. İlk olarak Malatya’yı ziyaret eden Başkan Vidinlioğlu, burada Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Valisi Malatya Koordinatör Valisi Ozan Balcı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bir araya geldi. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında oluşturulan koordinasyon merkezindeki toplantıda bölge için yapılan çalışmalar ve yapılması gereken işler değerlendirildi.

Başkan Vidinlioğlu, Malatya ziyaretinin ardından Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ile birlikte Adıyaman’a hareket etti. Başkan Vidinlioğlu ve Jandarma Genel Komutanı Çetin, Adıyaman’a havayolu ile ulaşım sağlarken Başkan Vidinlioğlu, “Jandarma Genel Komutanımız Sayın Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Malatya-Adıyaman arasında gerçekleştirdiğimiz helikopter yolculuğunda deprem bölgelerini havadan inceleme imkanını da bulduk. Asrın felaketi olarak nitelenen bu afetin şüphesiz ki yıkıcı etkileri çok fazla. Kayıplarımız çok. Acımız büyük. Ama biz, büyük Türk Milleti olarak her zorluğun üstesinden geldiğimiz gibi Allah’ın izniyle bunu da atlatacağız. Rabbim kaybettiğimiz canlarımıza rahmeti ile muamele eylesin. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun” diye konuştu.

Başkan Vidinlioğlu, Adıyaman ziyaretinde Besni ilçesini de ziyaret etti. Ziyaret çetçevesinde geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Vidinlioğlu, bölge için üzerlerine düşen her ne varsa maddi manevi yapma gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.

“İlk günden itibaren bölge için tüm Türkiye tek yürek olduk”

Deprem bölgesindeki yoğun inceleme programının ilk gününde Başkan Vidinlioğlu, son olarak Gaziantep’te bulundu. Gaziantep’te AFAD koordinasyon merkezine hareket eden Başkan Vidinlioğlu, burada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Önceki Dönem Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Gaziantep Valisi Davut Gül, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in de yer aldığı toplantıya katıldı. Toplantı sonrasında Kurum, Gül ve Şahin ile özel olarak da bir görüşme gerçekleştiren Başkan Vidinlioğlu, öncelikli olarak geçmiş olsun dileklerini iletirken, “Bölge için buradayız. İnsanımız için buradayız. İlk günden itibaren bölge için seferber olduk. Tüm Türkiye tek yürek olduk” şeklinde konuştu.