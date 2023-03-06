Başkan Yaman: 'Fabrikanın tamamlanmasını heyecanla bekliyoruz'

Bilecik Belediyeler Birliği ve Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, geçen yıl temeli atılan Enerji ve Panel İşletme Fabrikası alanında inceleme yaptı.

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı ve Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, 2022’nin Eylül ayında temeli atılan Enerji ve Panel İşletme Fabrika şantiyesinde inceleme yaptı. Yetkili kurum başkanından son aşamalar hakkında bilgi alan Başkan Yaman, “Bölgemizde birçok alanda yaptığı yatırımlarla ilimizin kalkınmasına katkıda bulunan kıymetli ağabeyimize sıcak samimi ev sahipliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. İnşaatımızın tamamlanmasını büyük bir heves ve heyecanla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.