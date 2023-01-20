Başkan Yaman 'Okuma Bayramı' etkinliğine katıldı
Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı ve aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman 'Okuma bayramı' etkinliğine katıldı.
Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı ve aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman ‘Okuma bayramı’ etkinliğine katıldı.
Başkan Mustafa Yaman, Bayırköy İlkokulu birinci sınıf öğrencilerinin düzenlediği ‘Okuma Bayramı’ etkinliğe katıldı. Okuma Bayramında birinci sınıf öğrencileri yarı boyunca öğrendikleri okuma yazma becerisini sergiledi. Çocuklarla eğlenceli vakit geçiren Başkan Yaman, “Geleceğimizin emanetçileri olan çocuklarımıza eğitim hayatları boyunca başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.