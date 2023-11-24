Başkan Yaman, AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı haftalık olağan toplantısına katıldı

Bilecik Belediyeler Birliği ve Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanlığı haftalık olağan toplantısına katıldı.

Geçtiğimiz gün Bilecik Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkalayan Mustafa Yaman, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz’ın başkanlık yaptığı toplantıda Bayırköy’de yapılan çalışmalarını anlattı. Bayırköy Belediye Başkanı Yaman, verilen hizmetleri, yapılan projeleri ve devam edecek olan çalışmaları teşkilata aktardı. Yerel seçimlerinde ele alındığı toplantıda Başkan Yaman, ‘’Bu güzel ve verimli toplantıya başkanlık eden Servet Yılmaz kardeşime, yönetim kurulu üyelerimize ve kıymetli mahalle başkanlarımıza sıcak ve samimi ev sahipliklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum’’ ifadelerini kullandı.