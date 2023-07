Başkan Yaman'dan Ankara çıkartması

TAKİP ET

Bilecik Belediyeler Birliği ve Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman birtakım ziyaretler için Ankara’ya gitti.

Bayırköy Belediye Meclis üyeleri ve AK Parti Kadın Kolları yönetim kurulu üyeleriyle Başkan Yaman ilk ziyareti TBMM’ye yaptı. Sağlık Bakanı Yardımcısı görevindeyken Bayırköy’e yaptığı desteklerle belde halkı tarafından sevilen AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir’i ziyaret eden heyet, mecliste hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Yaman, Milletvekili Eldemir’in Bilecik, ilçeleri ve beldelerine bakan yardımcısı olduğu dönemde çok büyük destek ve yatırımları olduğunu söyleyerek, "AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir Bey bizleri çok iyi karşıladı. Bizlerin sorunlarıyla her zaman ilgilenen milletvekilimize birkaç proje sunduk. Kendileri projelerimize her zaman destek vereceklerini söyledi. Ben de kendilerime bu zaman kadar yapmış olduğu desteklerden dolayı beldem adına teşekkür ettim. Bizleri her zamanki gibi sıcak ve samimi bir şekilde ağırlayan saygıdeğer milletvekilimize teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Ardından AK Parti Genel Merkezine geçen heyet, burada aslen Bilecikli olan AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof Dr. Mehmet Ali Zengin’i makamında ziyaret etti. Başkan Yaman, Zengin’e yeni görevinde başarılar diledi.