Başkan Yaman'dan işçilere 61,36 oranında zam

Bilecik’te mücavir alanının tamamında, katı atık toplama ve taşıma işini yürüten işçilerin maaşlarına yüzde 61,36 oranında zam yapıldı.

Bilecik Belediyeler Birliği ve Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, birliğin katı atık toplama ve taşıma işini yürüten işçileriyle bir araya geldi. Burada işçilere müjde veren Başkan Yaman, "Birlik olarak ilimiz mücavir alanı tamamında, katı atık toplama ve taşıma işini yürüten yüklenici firma çalışanları ile buluştuk. Yazın sıcak, kışın soğuk demeden işini layıkıyla ile yerine getiren arkadaşlarımızın sözleşmelerine 1 Ocak 2023 asgari ücret farkı ile birlikte toplamda yüzde 61.36 oranında iyileştirme yaptık. Bunun yanında; bayram ikramiyelerine, yakacak yardımlarına, yemek yardımlarına da iyileştirme yaptık. Bilecik Belediyeler Birliği’nin meclisinde bu kararın alınmasına dair oy birliği ile birlik ve beraberlik sağlayan bütün Belediye Başkanlarımıza seçilmiş meclis üyesi arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.