Başkan Yaman'dan TBMM'ye ziyaret

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ile Ankara’da buluştu.

Başkan Yaman 28. Dönem Milletvekili Eldemir’i Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) giderek makamında ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Başkan Yaman, “Türkiye Büyük Millet Meclisimizde Bilecik ilimizi bu dönem temsil edecek olan Halil Eldemir beyefendiyi meclisteki yeni makam odasında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunduk. Bizlere göstermiş oldukları sıcak samimi ev sahipliklerinden dolayı saygıdeğer milletvekilimize teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim yar ve yardımcısı olsun inşallah” dedi.