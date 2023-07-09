Başkan Yaman halk gününde vatandaşları dinledi

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı ve aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, halk gününde vatandaşların sorunlarını dinledi.

Göreve geldiği ilk andan itibaren “Bu makamlar halkın makamıdır” diyerek vatandaşla iç içe olan Başkan Yaman, halk gününde makamında belde halkıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Engelli, yaşlı ve çocuklu kadınlara öncelik tanınan ve Başkan Yaman’ın makamında halkın yoğun ilgisiyle gerçekleşen halk gününde meclis üyeleri de hazır bulundu. Vatandaşları kabul ederek talep ve sorunlarını tek tek dinleyerek not aldıran Yaman, katılımcı yerel yönetim ve sosyal belediyecilik anlayışını ilke edindiklerinin altını çizdi. Başkan Yaman ayrıca sorunlara anında müdahale etmek için belediyenin yetkili birimlerini harekete geçirdiklerini vurguladı.