Başkan Yaman hayır çarşısına katıldı

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, dikiş kursu kursiyerlerinin düzenlediği hayır çarşısına katıldı .

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bayırköy Belde Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği dikiş kursu sona erdi. Kurs sonrası kursiyerler beldede bir hayır çarşısı kurdu. Hayır çarşısını gezen Başkan Yaman, kursiyerlerden alış veriş yaparak, "Beldemizde her yıl vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda çeşitli kurslarımızı açmaya devam etmekteyiz. Devam eden kurslarımız arasında bulunan dikiş kursumuz tarafından bugün kurs yararına düzenlenen hayır çarşısına Bilecik Halk Eğitim Müdürü Reşat Avcı ile birlikte katılım sağladık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.