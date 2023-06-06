Başkan Yaman, hayır çarşısına katıldı

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Kur'an Kursu öğrencileri için düzenlenen hayır çarşısına katıldı.

Başkan Yaman, hayır çarşısına katıldı
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Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Kur’an Kursu öğrencileri için düzenlenen hayır çarşısına katıldı.

Bilecik Kayı Boyu Kur’an Kursu 4-6 yaş sınıflarının düzenlediği hayır çarşısına katılan Başkan Yaman, öğrencilerin ailelerinin açtığı stantları tek tek gezerek alışveriş yaptı. Veliler ile öğrencilerin durumları hakkında değerlendirmede de bulunan Başkan Yaman hayır çarşısının kurulmasında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.