Başkan Yaman, kamu çalışanlarıyla bir araya geldi

Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, görev başındaki kamu çalışanlarıyla bir araya geldi.

Bayırköy Başkanı Mustafa Yaman, jandarmada ve 112 acil hizmetlerinde görev yapan personelleri ziyaret etti. Görevli personeller ile sohbet eden Başkan Yaman, çalışmalarını yerinde inceledi. Talep ve isteklerini dinleyerek problemlerin çözümüne dair çalışma yapacağını belirtti.

Yeni yıllarını tebrik eden Başkan Yaman, “Bizlerin sağlığı ve güvenliği için gece gündüz demeden görevlerinin başında olan 112 Acil hizmetlerinde görev yapan kardeşlerimizden ve Jandarmada görev yapan kardeşlerimizden Allah razı olsun. Yeni yıllarını tebrik ederek çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

Başkan Yaman’a ziyaret sırasında Bayırköy AK Parti Belde Başkanı Samet Er ve Bayırköy AK Parti Kadın Kolları Başkanı Şükran Ünal eşlik etti.