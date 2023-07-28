Başkan Yaman, kendi elleriyle aşure dağıttı

Bilecik Belediyeler Birliği aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı olan Mustafa Yaman, vatandaşlara kendi eliyle aşure dağıttı.

Muharrem ayının girmesiyle birlikte Bayırköy Belde Belediye tarafından belde meydanında aşure dağıtıldı. Aşure kazanın başına geçerek kendi elleriyle aşure dağıtan Başkan Yaman, "Birlik, beraberlik, barış ve kardeşliğimizin pekiştiği bir ay olan mübarek Muharrem ayında yapılan ve kültürümüzün yansıması olan aşure, birçok çeşidin bir araya gelmesiyle oluşan, çok lezzetli bir tatlıdır. Türk damak tadımızda tatlıya olan düşkünlüğümüz azımsanmayacak kadar fazladır. Birlik, beraberlik ve bereketin sembolü olan aşurenin içerisinde yer alan birçok besin ile hem besleyici hem de şifa deposu olan aşure tatlısı, Öğle namazı çıkışında, tüm halkımıza, ikram edildi. Rabbim, bu mübarek aylar ve günler hatırına yaptığımız ve yapacağımız duaları, ibadetleri ve hayırları kabul etsin inşallah" dedi.