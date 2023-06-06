Başkan Yaman öğrencilerin sorularını cevapladı

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, ortaokul öğrencilerinin sorularını cevapladı.

Başkan Yaman öğrencilerin sorularını cevapladı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, ortaokul öğrencilerinin sorularını cevapladı.

Bayırköy Ortaokulu öğrencileri kariyer planlaması hakkında öğretmenlerinin verdiği ödev için Başkan Yaman’ı makamında ziyaret ederek kendisiyle röportaj yaptı. Tüm soruları özenle cevaplayan Başkan Yaman gençlere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Öğrenciler ise ilgisinden ve misafirperverliğinden dolayı Başkan Yaman’a teşekkür etti.