Başkan Yaman tadilat alanlarını inceledi

Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı ve aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, yüzme havuzundaki çalışmaları inceledi.

Başkan Yaman tadilat alanlarını inceledi
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Bilecik Belediyeler Birliği Başkanı ve aynı zamanda Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, yüzme havuzundaki çalışmaları inceledi.

Başkan Mustafa Yaman, Bayırköy Sosyal Tesis ve Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda yapılan tadilat çalışmalarını ve çalışmaları devam eden mesire alanı ile Bilecik’in en büyük sentetik çim yüzeyli halı sahasını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Başkan Yaman, inceleme sonrası, “Bilecik’imize güzel alanlar katıyoruz destekçimiz halkımız, onların hevesi ve olumlu dönüşleri bizi daha da azimli bir hale getiriyor” dedi.