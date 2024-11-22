Başkan Yardımcısı Yavuz Alçi, muhtarlar ile bir araya geldi

Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Ertan Çivaş, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Güncel konular için Yavuz Alçi Başkanımla hasbıhal ettik teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Yeni Mahalle Muhtarı Müslim Üstün ise Başkan Yardımcısı Alçi’ye yakın ilgisi ve desteği için teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.

Toplantıda, mahallelerdeki ihtiyaçlar, yerel sorunlar ve çözüm yolları masaya yatırıldı. Silivri Muharip Gaziler Dernek Başkanı Adnan Gürcan da bölgenin sosyal ve kültürel konularına ilişkin önerilerde bulundu.