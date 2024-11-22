Başkan Yardımcısı Yavuz Alçi, muhtarlar ile bir araya geldi
Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Alçi, mahalle muhtarları ve dernek temsilcileri bir araya gelerek bölgenin güncel konularını değerlendirdi. Görüşmeye Yeni Mahalle Muhtarı Müslim Üstün, Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Ertan Çivaş ve Silivri Muharip Gaziler Dernek Başkanı Adnan Gürcan katıldı.
Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Ertan Çivaş, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Güncel konular için Yavuz Alçi Başkanımla hasbıhal ettik teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Yeni Mahalle Muhtarı Müslim Üstün ise Başkan Yardımcısı Alçi’ye yakın ilgisi ve desteği için teşekkür ederek memnuniyetini dile getirdi.
Toplantıda, mahallelerdeki ihtiyaçlar, yerel sorunlar ve çözüm yolları masaya yatırıldı. Silivri Muharip Gaziler Dernek Başkanı Adnan Gürcan da bölgenin sosyal ve kültürel konularına ilişkin önerilerde bulundu.