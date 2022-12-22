Başkan Yaşar: 'Cami de bizim cemevi de'

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yapımı süren cami ve cemevinde incelemelerde bulundu. Yaşar, "Cami de bizim cemevi de. Geçtiğimiz aylarda inşaat çalışmalarını başlattığımız iki ayrı ibadethanemizin de yapımını kısa sürede tamamlayarak Yenimahalle sakinlerinin hizmetine açacağız” dedi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, inşaat çalışmaları devam eden Macun Mahallesi’ndeki Hacı Ziya Yaman Merkez Camii ve Batıkent’teki Pir Sultan Abdal Cemevi’nde incelemelerde bulundu. Zamanla yıpranan Hacı Ziya Yaman Merkez Camii ve Pir Sultan Abdal Cemevi’nin vatandaşların istekleri doğrultusunda yıkılarak yeniden yapım kararı alındığını belirten Başkan Yaşar, “Yenimahalle’de hiç kimsenin inancına bakmadan eşit hizmet anlayışı ile çalışıyoruz” dedi.

Yenimahalle’nin hoşgörülü ve komşuluk ilişkilerine önem veren vatandaşların yaşadığı bir ilçe olduğunu belirten Yaşar, “İlçemizde yaşayan vatandaşların dinine, ırkına, mezhebine bakmadan her inanca saygı duyarak eşit hizmet götürüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet, eşit yurttaşlık ilkesine dayanır. Yenimahalle’de bu düşünceyi esas alarak çalışıyoruz. Cami de bizim cemevi de. Macun ve Ergazi mahallelerimizde yaşayan vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirdik. Geçtiğimiz aylarda inşaat çalışmalarını başlattığımız iki ayrı ibadethanemizin de yapımını kısa sürede tamamlayarak Yenimahalle sakinlerinin hizmetine açacağız” dedi.

2 bin metrekarelik inşaat alanına sahip Pir Sultan Abdal Cemevi 2 kattan oluşurken, içerisinde toplantı salonu, konferans salonu, çok amaçlı salon, yemekhane, mutfak, derslikler ve kütüphane bulunacak. 2 bin 269 metrekarelik arsa alanı olan Hacı Ziya Yaman Macunköy Merkez Camii ise bodrum, zemin ve 1. kattan oluşacak. Cami yanında da taziye evi ve revak alanı yer alacak.