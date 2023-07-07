Başkan Yaşar, Başkentlilerin mezuniyet heyecanına ortak oldu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkent Üniversitesi’nin Devlet Konservatuvarı, Mühendislik ve Ticari Bilimler Fakültesi’ni başarıyla bitirerek diploma almaya hak kazanan öğrencileri, mezuniyet törenlerinde yalnız bırakmadı.

Okulun amfi tiyatrosunda gerçekleşen törene Yaşar’ın yanı sıra Başkent Üniversitesi’nin kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal, CHP Grup Başkanı Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve aileler katıldı.

“Eğitim ve sağlıkta sizi başka ülkelere muhtaç etmeyiz”

Rektör Prof. Dr. İbrahim Haldun Müderrisoğlu ve fakülte temsilcilerinin açılış konuşmasıyla başlayan mezuniyet programında, kürsüye çıkarak genç mezunlara önemli mesajlar veren Haberal, “Hepinizle gurur duyuyorum. Bu yıl 3 bin 170 öğrenci mezun oldu. Bilimle donatılan binlerce genç, Başkentli olmanın ayrıcalığıyla ülkesine eser katmak, hizmet etmek, Türk bayrağını dünyanın her yerinde en üst düzeyde dalgalandırmak için yola çıktı. Eğitim ve sağlıkta sizi başka ülkelere muhtaç etmeyiz bunu bilesiniz” dedi.

Törende Kanal B Haber Müdürü Metin Kayıhan da Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesini seslendirdi.

Fethi Yaşar, Sarıdoğan’a birincilik plaketini takdim etti

Konuşmaların ardından fakültelerini birinci olarak bitiren mezunlara plaketleri takdim edildi. Tüm mezunları tebrik eden Başkan Yaşar, Elektrik Elektronik Mühendisliği Programı’nın birinciliğini göğüsleyen Berkay Çakır Sarıdoğan’a birincilik plaketini takdim ederek, başarılarının devamını diledi.

Program sonunda sahneye çıkan Başkent Üniversitesi’nin akademisyen kadrosu ve davetliler mezun olan öğrencilerin kep atmalarına sahneden eşlik etti.