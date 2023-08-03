Başkan Yaşar, Çamlıca sakinleriyle buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çamlıca Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Çamlıca Mahallesi Muhtarı Sezai Çuvaloğlu’nun da eşlik ettiği ziyarette Yaşar, mahalle sakinleri ile sohbet ederek taleplerini dinledi. Yaşar, “Göreve geldiğimde ne söz verdiysem hepsini yerine getirdim. Yenimahalle değerine değer kattı. Vatandaşların oturmak için tercih ettiği ilçelerden biri haline geldi. Bunu gerçekleştirdiğimiz projelerle, yatırımlarla yaptık. Daha önce Yenimahalleli gençler, başka ilçelerde eğleniyordu, arkadaşlarıyla buluşuyordu. Ama artık başka ilçelerden insanlar bizim kafelerimizde, parklarımızda vakit geçirmekten keyif alıyor” dedi.

Yenimahalle gelişmişlikte ilk 5’te

Her mahalleye eşit hizmet götürdüğün de altını çizen Başkan Yaşar, “Hiçbir zaman bana oy verdi vermedi bunun kavgasını yapmadım. Herkese eşit davrandım. Her mahalleye eşit hizmet götürdüm. Yenimahalle ilçe sınırları içerisinde bulunan asfaltsız yol, kaldırımsız sokak kalmadı. Yenimahalle ben göreve gelmeden önce gelişmişlikte 980 ilçe belediyesi içerisinde 200’lere bile erişemiyordu. Bugün ilçemiz TUİK rakamlarına göre 5’inci sırada. Bunu nasıl mı başardık? Çalışarak, çok çalışarak” diye konuştu.

Vatandaşlara Muharrem ayı dolayısıyla belediye tarafından aşure ikramında da bulunuldu.