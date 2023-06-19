Başkan Yaşar'dan Babalar Günü'nde anlamlı ziyaret

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Babalar Günü dolayısıyla Şehit Polis Memuru Tugay Can Kızılırmak ve Şehit Astsubay Üstçavuş Ahmet Serbes’in ailelerini ziyaret etti.

İlk olarak Özevler Mahallesi’nde bulunan Şehit Ahmet Serbes’in evine misafir olan Yaşar, Serbes’in oğlu ve torunlarıyla bir araya gelerek Babalar Günü’nü kutladı. Anlamlı ziyarette göz yaşlarına hakim olamayan Anne Emine Serbes, Yaşar’a kendilerini yalnız bırakmadığı için teşekkür etti.

"Vatan size minnettar"

Daha sonra Yaşar, Demetevler’deki Gündüz Bakımevi ve Kreşine ismini verdiği Şehit Tugay Can Kızılırmak’ın Avcılar Mahallesi’nde ikamet eden ailesine ziyarette bulundu.

Şehidin babası Osman Kızılırmak, annesi Ayşe Kızılırmak ve kardeşi Recep Kızılırmak ile bir araya gelen Başkan Yaşar, baba Kızılırmak’ın Babalar Günü’nü kutladı ve "İstiklalimiz, istikbalimiz ve vatanımızın birliği, bütünlüğü için canlarını feda etmiş tüm aziz şehitlerimizi minnet ve rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun. Sizlere de böyle bir evlat yetiştirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün Babalar Günü. Bu vesileyle tüm babaların ve bizler bu topraklarda rahat bir şekilde yaşayalım diye kendi çocuklarını yetim bırakmayı göze alan bütün şehitlerimizin Babalar Günü’nü kutluyorum. Vatan size minnettar" dedi.

Yaşar, ziyaretlerinde ailelere Kuranı Kerim, Türk Bayrağı ve şehidin fotoğrafının bulunduğu çerçeve hediye etti.