Başkan Yaşar'dan Rasim'e doğum günü sürprizi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara’ya okumaya gelen ancak yurtlara yerleşemeyen öğrenciler için tahsis ettiği “Öğrenci Misafirhanesi’nde kalan Rasim Kaya’ya (23) doğum günü sürprizi yaptı.

Gazi Üniversitesi Matematik Bölümü öğrencisi olan Mersinli Kaya, 23’üncü yaşını Başkan Yaşar ve oda arkadaşlarıyla birlikte kutladı.

İyi ki varsın Rasim

Rasim’e “Mutlu, sağlıklı yaşların olsun” diyen Yaşar, “İyi ki doğdun, İyi ki varsın Rasim. Bugün doğum gününde yanında olmak istedik. Sizleri misafirhanemizde ağırlamaktan onur duyuyorum. Sizlerden tek isteğim, maddi kaygıları bir yana bırakarak derslerinize iyi çalışmanız, kendinizi geliştirip vatana millete hayırlı evlatlar olmanızdır” dedi.

Öğrencilere, Yenimahalle Belediyesi’nin maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimine devam etmekte güçlük çeken gençler için gerçekleştireceği projelerden de bahseden Yaşar, “Hepiniz değişik bölgelerden geldiniz. Sınıf geçmek için değil öğrenmek için çalışın. Maalesef okul bitince iş bulmak oldukça güç. Bu imkanı kendinizi geliştirerek sağlayacaksınız. Burada hem arkadaşlık ilişkilerini geliştiriyorsunuz hem de bilmediğiniz konularda birbirinizle bilgi alışverişi yapıyorsunuz. Biz de sizler için elimizden geleni yapıyoruz. TEV’le 250 kişilik bir öğrenci yurdu protokolü imzalayacağız. Bu çağda yurt sorunu çözülemeyecek bir konu değil. Devletin bu konuya el atması lazım” dedi.

Bu proje Türkiye’ye örnek olacak

Ziyarette Cumhuriyet Akademisi’nden de bahseden Başkan Yaşar, “100’üncü Yıl Cumhuriyet Akademisi’nde geleceğimiz olan siz gençler dünyadaki yaşıtlarınızla eşit şartlarda yarışmak için bilimsel eğitimler alacaksınız. Akademide normal derslerin yanında dijital eğitimler de alarak çağdaş eğitim fırsatlarından yararlanacaksınız. Yaklaşık 10 bin m2 inşaat alanına sahip olan tesis Yenimahalleli gençlerin kültürel, sosyal, sağlık, bilişim ve spor gibi alanlarda çağdaş eğitim sistemine uygun olarak eğitim alması için hizmet verecek. Tesiste 750 kişi kapasiteli konferans salonu, gençlik ve çocuk kütüphanesi, spor, proje geliştirme, kariyer, sanal gerçeklik, endüstriyel tasarım, sanat-tasarım, dijital tarım, enerji ve çevre, dron pilotluğu gibi kişisel gelişim akademileri bulunacak. Bu proje Türkiye’ye örnek olacak” diye konuştu.

Ankara’ya Mersin’den geldiğini dile getirerek Yaşar’a teşekkürlerini sunan Kaya ise, “Ailemden uzakta bir doğum günü geçiriyordum. Sizin bana sürpriz yapmanız beni çok mutlu etti, özel hissettirdi. Ayrıca bugün bizlerin barınma sorununu çözdüğünüz için arkadaşlarım ve kendi adıma çok teşekkür ediyorum. KYK’ya bağlı yurtlarda kalmaya hak kazanamadık. Ev tutmak istedik ancak kiralara gücümüz yetmedi. Özel yurtlar da çok pahalıydı. Daha sonra Yenimahalle Belediyesi’nin misafirhane açtığını duyduk. Bugün burada kalabiliyorsak sizin sayenizde” dedi.