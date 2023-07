Başkan Yaşar'dan Yenimahalle turu

TAKİP ET

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yuva, Karacakaya ve Memlik mahallelerine ziyaretlerde bulundu.

İlk durağı Yuva Mahallesi olan Başkan Yaşar, Muhtar Ahmet Şimşek ile bir araya gelerek, mahalle ile alakalı görüş alışverişinde bulundu. Daha sonra Karacakaya Mahallesi’ni ziyaret eden ve vatandaşlarla sohbet eden Yaşar, Memlik Mahallesi’nde yapımı devam eden Abalı Baba Türbesi’nin yenileme çalışmalarını da Muhtar İlhan Algan ile birlikte inceledi.

Ziyaretleri sırasında belediye tarafından Memlik Mahallesi’ne kazandırılan Yenimahalle Evi’ne de uğrayan Başkan Yaşar, Yenimahalle evlerinde davet, yemek, mevlit, nişan, kına, asker uğurlaması ve sünnet gibi organizasyonların ücretsiz olarak düzenlendiğini söyledi.

"Her mahallemize eşit hizmet götürüyoruz"

Yaşar, belediye sınırları içerisinde yer alan her mahalleye eşit hizmet götürüldüğü vurgusu yaparak, “Kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, dinine, diline, ırkına, mezhebine bakmadan; her vatandaşımıza eşit davranıyor, her mahallemize eşit hizmet götürüyoruz. Yatırımlarımızla köy statüsünden mahalle statüsüne geçen mahallelerimiz değerine değer kattı. Burada yaşayan vatandaşlarımıza üretime destek vermek için fide desteğinde de bulunuyoruz. Bir yandan çiftçiyi destekliyor bir yandan da tarımsal üretime teşvik ediyoruz. Amacımız herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir Yenimahalle” dedi.