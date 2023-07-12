Başkan Yaşar hemşehileriyle buluştu

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Afyon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezer Küçükkurt ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Hemşehrileriyle kahvaltıda bir araya gelen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Afyonkarahisar’ın sanayi, ticaret, turizm ve tarım konularında eksiklerini masaya yatırarak, ortak akıl ve iş birliği ile neler yapılabileceğini değerlendirdi. Afyonkarahisarlı olduğundan her zaman övgüyle bahseden ve Afyonkarahisar’ın menfaatleri için üzerine düşen her türlü göreve hazır olduğunu söyleyen Başkan Yaşar, “Doğduğumuz toprakları da, doyduğumuz toprakları da unutmayacağız” dedi.

“Afyon gelişmeye, göç almaya müsait bir il”

Afyonkarahisar’ın bölgede en güçlü kalkınan il olduğunu belirten Başkan Yaşar, “Coğrafi bakımdan, ekonomik bakımdan Afyon gelişmeye, göç almaya müsait bir il. Afyon’un göç vermesini ne anlıyorum ne de içime sindirebiliyorum. Afyon’da bu kadar kaynak varken köyler boşalmış, kazalar boşalmış. Kaçıyor insanlar, gençleri durduramıyorlar. Üretim düşmüş, hayvancılık bitmiş, pancar ekimi sınırlanmış, üretici ürettiğinin karşılığını alamıyor, onun için göçüyor. Bütün Türkiye’deki köylerin ocağına incir ağacı dikildi. Bacalar tütmüyor. Çözüm için de Ankara’daki bürokrat noktasındaki hemşerilerimizin sayısını artırmalıyız. Her kamu kurumunda her bakanlıkta mutlaka bir Afyonkarahisarlı olmalı. Bunun da gerçekleşmesi siz medya mensuplarına düşmektedir. Lütfen bu konuları sık sık gündeme taşıyın, biz sizler için gerekeni yaparız” diye konuştu.