Başkan Yaşar, Kayserili vatandaşlarla iftarda buluştu

Kayseri Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen iftar programı Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Ankara Yenimahalle Belediyesi, hemşeri dernekleri tarafından düzenlenen iftar programlarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Belediye Nergis Salonu’nda düzenlenen programa Başkan Yaşar’ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Kayseri Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Etöz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda Kayserili katıldı.

Ramazan paylaşmanın ayıdır

Kuran tilaveti ile başlayan programda Kayserililere kısa bir konuşma yapan Başkan Yaşar “Mübarek Ramazan ayında birlik ve beraberliğimizi temsil eden iftar sofralarında sizlerle buluşmaktan onur duyuyorum. Ramazan ayı kin ve nefretin yerine barışı, sevgiyi bize hatırlatan en önemli aydır. Yenimahalle Belediyesi olarak her yıl binlerce vatandaşımızı iftar sofralarında buluşturuyor, sevginin ve kardeşliğin daim olması adına var gücümüzle çalışıyoruz. Paylaşmanın önemini kuvvetle bize hatırlatan bu mübarek ayda tuttuğumuz oruçların, yaptığımız ibadetlerin ve hayırların kabul olmasını diliyorum. Ülke olarak çok sıkıntılı günler yaşıyoruz. Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketinde aramızdan ayrılan on binlerce vatandaşımıza Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu büyük felakette ülkemizin dört bir yanından tüm yurttaşlarımız seferber oldu ve yardım elini uzattı. Depremden sağ kurtulan vatandaşlarımız da çok sıkıntılı günler yaşıyor. Bu mübarek ayda onları unutmamalı elimizden gelen tüm desteği sunmaya devam etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Başkan Yaşar hemşeri derneklerine katkı sunuyor

Kayseri Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Etöz de “Fethi Başkanımız her yıl Ramazan ayında hemşeri dernekleri için bu iftar sofralarının kurulmasına katkı sunuyor. İnsanların doğduğu toprakların kültürünü yaşatması, birlik ve beraberlik içinde yaşamasını hedefleyerek kurulan hemşeri derneklerine yaptığı katkılar ve desteklerinden ötürü Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.