Başkan Yaşar toptancı hali esnafının sorunlarını dinledi

Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Toptancı Hali içerisinde bulunan Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen kahvaltıda esnafın sorunlarını dinlendi.

Dernek Başkanı Ceyhan Gündüz ve yönetiminin daveti ile gerçekleşen buluşmada, hal esnafının sorunlarını ve isteklerini dinleyen Yaşar, toptancı hallerinin hem üretici hem tüketici için çok önemli olduğuna değindi. Kahvaltıya Fethi Yaşar’ın yanı sıra Ankara Milletvekili Adnan Beker ve Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır da katıldı.