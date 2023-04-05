Başkan Yavaş: 'Görevimin başındayım, kesinleşmiş bir cezamız yok'

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yerel mahkeme tarafından hakkında açılan dava bir üst mahkeme olan Bursa Bölge Adliye Mahkemesine giden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, hakkında kesinleşmiş bir cezanın bulunmadığı, bu sebeple ’görevden alındı’ ya da ’siyasi yasak getirildi’ gibi sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında çıkan asılsız haberlere itibar edilmemesini istedi.

Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş yaptığı açıklamada, Sındırgı ilçesinde bulunan Kışla Müzehan isimli tesisin bahçesinde sergilenen birkaç tane eski taş ile ilgili yapılan şikayetler sonucunda hakkında dava açıldığını belirterek, "Bu yargılamanın yetersiz ve yanlış yapıldığı gerekçesiyle itirazlarımız sonucunda dosya Bursa Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmiştir. Yargı sistemimizde yerel mahkemelerce verilen kararların ve kararlara bağlanan sonuçların ortaya çıkması kararların kesinleşmesi ile mümkündür. Halihazırda şahsım hakkında herhangi bir kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olmadığı gibi, olayın kaçak kazı ile de alakası yoktur. Bu nedenle tarafıma siyasi yasak getirildiği ve Belediye Başkanlığımın düşeceği iddiaları kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

20 yıllık siyasi hayatında hakkında en ufak bir yolsuzluk suçlaması yapılmadığını, yolsuzlukla ilgili davası bulunmadığını belirten Ekrem Yavaş, tarafına isnat edilen bu olayda da kanuna aykırı bir eyleminin bulunmadığını aktardı. Bahse konu taşları belediye personelinin arazide bulup sergilemek için müze hana getirdiklerini belirten Yavaş, taşların arkeolojik bir nitelik taşıyıp taşımadığının bile belli olmadığını, taşların getirilmesi olayına herhangi bir dahlinin bulunmadığını söyledi.

Gerçeği yansıtmayan haberlerin seçim öncesi Cumhur İttifakı’na zarar vermek için kasıtlı yapıldığını iddia eden Yavaş, "Yargılama bir üst mahkemede devam etmektedir. Yargıya konu olan iddialar ile ilgili elimizdeki tüm belgeleri mahkemeye sunduk. Adalet er yada geç tecelli edecektir. Yargıya olan inancımız tamdır. Herkesi yargılama sonucunu beklemeye davet ediyorum. Belirtilen nedenlerle kaçak kazı yapıldığı, görevden alındığım gibi hakkımdaki iddialar doğru değildir, gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" şeklinde konuştu.