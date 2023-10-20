Başkan Yavaş, muhtarları BAKAP'ta ağırladı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, muhtarları Başkent Ankara Kalkınma Projesi’nin (BAKAP) tarım kampüsünde ağırladı.

ABB, Türkiye’nin en büyük tarım kampüsü BAKAP’ın kapılarını Başkentli muhtarlara açtı. Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 19 Ekim Muhtarlar Günü çerçevesinde merkez ve çevre ilçelerden gelen muhtarları BAKAP’ta ağırladı. Muhtarlar. aileleri ile birlikte gün boyu keyifli vakit geçirdi.

“Sizlerin sayesinde biz göremediklerimizi görüyoruz”

Muhtarların gününü kutlayan Yavaş, muhtarlarla birlikte kenti yönettiklerini söyleyerek, “Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlediğimiz toplantıya teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ederim. 4,5 yıldır birlikte çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar Ankara’nın özellikle civarında eksikleri yapmaya çalışıyoruz. İnşallah dönemimiz bitene kadar birçok eksiği de tamamlayacağız. Sizlerin sayesinde biz göremediklerimizi görüyoruz. Sizler belediyeye bildiriyorsunuz, eksikleri söylüyorsunuz, bizler de elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Zaten kenti beraber yönetmek böyle bir şey. Yani hemen hemen hepiniz bulunduğunuz bölgede oylarla seçilmiş, orayı temsil eden en değerli yöneticilersiniz. Verdiğimiz sözleri yaptık diyebilmek için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Muhtarlar ile iş birliği yapmaya devam edeceklerini söyleyen Yavaş, “İnşallah hizmetlerimize devam edeceğiz. İnşallah yeniden aday olacak muhtarlarımıza başarılar diliyorum. Dileğim odur ki inşallah önümüzdeki yıl sizlerin de destekleriyle tekrar burada buluşmayı diliyorum” dedi.

Muhtarlar, FOMGET Seğmen Ekibi ile Ankara oyun havaları oynarken, Ankara Kent Orkestrası’nın söylediği türkülere de eşlik etti. Ayrıca muhtarlara çeşitli hediyeler takdim edildi. Belediye bürokratlarının da katıldığı etkinlikte, muhtarlar mahalleleri için talep ve isteklerini de ilgili birimlerin yetkililerine bildirdi.