Başkan Yazıcı: 'Birlik, beraberlik ve dayanışmamızı ilelebet koruyacağız'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, son dönemde Türkiye’yi derinden etkileyen şehit haberlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Yazıcı, "Zalimlerin en önemli hedeflerinden biri bizim coğrafyamızda sorun çıkartmak. Fakat biz birlik ve beraberliğimizi koruyacağız" dedi. Irak’ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde çıkan çatışmalarda 12 askerin şehit olmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Yazıcı, tüm şehitlere rahmet diledi ve "Dayanışmamız, yardımlaşmamız, birlikteliğimizi ilelebet götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmalarda 12 asker şehit oldu. Tuzla’da gönüllü kadınlarla bir araya gelen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, tüm şehitlere rahmet dileyerek konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“Dayanışmamızı, yardımlaşmamızı, birlikteliğimizi ilelebet götüreceğiz”

Başkan Yazıcı, son dönemlerde Türk milletini derinden sarsan şehit haberleri ile ilgili şöyle konuştu: “Bugün birlik ve beraberliğimizin teminatı olan bu milleti ve ülkeyi koruyan, korumaya çalışan Türk Güvenlik Kuvvetlerimiz var olsun diyor, bu yolda şehit olan tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Biz, Alevi’si, Sünni’si, Kürdü, Türkü, sağcısı, solcusu yaşam tarzı ne olursa olsun bu ülkede yaşamak ve aynı gemide yaşayan insanlar olarak geleceğimizi birlikte oluşturmak zorundayız. Dünyadaki zulümleri yapan zalimlerin bu bölgedeki en önemli hedeflerinden bir tanesi bizim coğrafyamızda sorun çıkartmak. Bugün bölücü terör örgütünün yapmaya çalıştığı da böyle bir maşalıktan başka bir şey değil. Fakat biz birlik ve beraberliğimizi koruyacağız. Dayanışmamızı, yardımlaşmamızı, birlikteliğimizi ilelebet götüreceğiz. Bu bizim İslami ve insani görevimiz. Bunun için mücadele eden herkesten Allah razı olsun. Şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum.”