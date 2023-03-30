Başkan Yazıcı, AK Parti döneminde yapılan hastaneleri saydı, süre yetmedi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temel atma törenine katıldığı ve 60 gün sonra hizmete açılması planlanan Defne Devlet Hastanesi hakkında ’temel atılıp bırakıldığı’ iddialarına sosyal medyada paylaştığı video ile cevap verdi.

Hatay’ın Defne ilçesinde temeli atılan devlet hastanesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı temel atma töreni sonrası sosyal medya üzerinden ’temel atılıp bırakıldığı’ iddiası ortaya atılmıştı. Sosyal medya ile birlikte kimi siyasi parti yöneticilerinin de durumu eleştirmesiyle birlikte Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, konuya cevap olarak sosyal medyada video yayınladı. Başkan Yazıcı, 2002 yılından itibaren yapılan bin 264 hastaneyi bir dakikada saymaya çalıştı ve bir dakika içerisinde 50’ye yakın hastane sayarken, yapılan tüm hastaneleri saymanın bir saate sığmayacağını belirterek iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.

“Hastane temeli denilince aklıma son 20 yıldır yapılan hastaneler ve Tuzla Devlet Hastanesi geliyor”

Konuya ilişkin konuşan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “Öncelikle sağlık konusu deyince akla dünyada inkılâp niteliğinde hizmetleri ortaya koyan ve halkının tamamı neredeyse hem sosyal güvence ile beraber sağlık hizmetlerini ayağına kadar getiren pandemide inkılâp yapmış bir ülkenin evladı, bir hekim olarak konuşuyorum. Defne Acil Durum Hastanesi depremi etkilediği bir alanda kalıcı konutlar yapılırken, yapılan harç atma gibi yeri belli olması gereken bir yerde, belki iletişim kazası olmuş olabilir ama böylesine bir şeyi alıp farklı bir noktaya taşımak ne kadar doğru. Hastane temeli denilince aklıma son 20 yıldır yapılan hastaneler ve Tuzla Devlet Hastanesi geliyor. 400 yataklı hastane, 150 yatak kapasitesi hesaplanırken, sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat müdahalesi ile ’150 yataktan 400 yataklı hastane lazım buraya tersaneler var, organize sanayiler var’ diyerek böylesine gayret edip yaptırdığı bir hastane. 2017’de hizmete açıldı, 5 yıldır resmi açılış için kendilerinden randevu alamadık” dedi.