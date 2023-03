Başkan Yazıcı'dan, İBB ve CHP'ye 'kentsel dönüşümün önünden çekilin' çağrısı

TAKİP ET

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla’da Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeleri tarafından engellendiği belirtilen kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Meclis kararı gerektiren tüm dönüşüm projelerini, CHP ve muhalefet partili meclis üyelerinin mahkeme yoluyla sudan sebeplerden dava açarak engellemeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Yazıcı, "Vatandaşımızı ’rantsal dönüşüm’ diyerek tahrik etmeye çalıştılar. Türlü gerekçelerle mahkemeye giderek süreçleri yavaşlattılar. Hepsini Tuzla halkına bir kez daha şikâyet ediyorum. Deprem bölgelerinde, bu zihniyetin engelleri nedeniyle kentsel dönüşüm projeleri maalesef yeterince yapılamadı. Canlarımıza mal oldular. Lütfen buna Tuzla’da hiçbir vatandaşımız prim vermesin" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Tuzla’da bir tane bile kentsel dönüşüm projesi yapmadığını ifade eden Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Kentsel dönüşüm denince aklına sadece kayınpederinin oturduğu ev gelen Ekrem İmamoğlu’nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, maalesef kentsel dönüşümün engellerinden biri. İlçe belediyesi olarak binlerce konutu dönüştürdüğümüz Tuzla’da; İstanbul’un en büyük kamu kaynağını kullanan, kentsel dönüşümün birinci derece sorumlusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir, rakamla, yazıyla, işaretle 1 dairenin bile dönüşümünü yapmadı. Allah göstermesin, bir afette kentsel dönüşüm yapılmadığı için kaybedilecek canların sebebi olursunuz. Ya bir yol bulun ya bir yol açın ya da yoldan çekilin" diye konuştu.

"Hem afetle hem de afet mağdurlarını istismar edenlerle mücadele ettik"

Başkan Yazıcı, “Dünyanın ve asrın en büyük afetini küçültmeye çalışan, gerçeği örtüp kaos beslemeye çalışan herkes bilmeli ki; merkez üssü karada olan, yeryüzüne bu kadar yakın, 90 ülkenin nüfusundan fazla bir nüfusu etkileyen art arda gelen bu kadar çok depremin, böyle bir afetin kayda geçmiş bir örneği yok. Bilimsel gerçek budur. Biz milletçe hem bu afetle hem de bu afetin mağdurlarını istismar edenlerle mücadele ettik, mücadele ediyoruz. Asrın afetinin yaralarını Allah’ın izniyle saracağız. Devletimiz bunun için çalışıyor. Belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, milletimiz bunun için seferber. Bu afet, doğal olarak İstanbul’un beklediği depremi tekrar gündeme getirdi. Tedirginliğimizi artırdı. Tuzla Belediyesi olarak yıllardır ’kentsel dönüşüm’ için çaba sarf ediyoruz. Bu çerçevede bin 876 binamızı, 8 bin 665 bağımsız bölümü dönüştürdük. Halihazırda 60 sitenin kentsel dönüşümünü onayladık. 41 site ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Şubat ayı itibarıyla Tuzla’da TOKİ’nin 20 bin yeni konut projesi ilerlemeye başladı. Tuzla Belediyesi, TOKİ ve Emlak Konut eliyle yaptığımız deprem güvenli 8 bin 485 konuta vatandaşlarımızı yerleştirdik. Takip eden süreçte de aynı gayret ve duyarlılıkla devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Yaptığımız her kentsel dönüşüm projesine CHP’li meclis üyeleri engel çıkarttılar"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Yaptığımız her kentsel dönüşüm projesine Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeleri başta olmak üzere, muhalefet meclis üyeleri ve bir siyasi partinin arka bahçesi gibi çalışan Mimar Mühendisler Odaları engel çıkarttılar, engel çıkartıyorlar. Vatandaşlarımızı akla gelmedik iddia ve iftiralarla kentsel dönüşüme karşı tahrik ettiler, tahrik ediyorlar. Açtıkları davalarla süreci uzatıyorlar. Her kentsel dönüşüm projesine rantsal dönüşüm yaftası yapıştırarak bu hayati dönüşüm çalışmalarını karalıyorlar. On binlerce vatandaşımızın canı üzerinden siyaset devşirme gayretiyle çırpınıyorlar. İşin en trajik kısmı şu; şimdi ’Neden kentsel dönüşüm yapılmıyor?’ diyebilecek kadar yüzsüzler.

Tuzla’da Beşevler kentsel dönüşüm projemize CHP ve İyi Partili üyeler ret oyu verdiler. İçmeler Askeri Alan Kentsel Dönüşüm Projemizi, Marmados-Bin Evler sakinlerini ‘Yaptırmayın kentsel dönüşümü. Biz iktidar olunca yaptırırız’ diyerek engellemeye çalıştılar. CHP ve İyi Partili Belediye Meclis Üyeleri bu dönüşüme de ret oyu verdiler" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşımızı ’rantsal dönüşüm’ diyerek tahrik etmeye çalıştılar"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Penguen Sitesi ve yakın çevresi kentsel dönüşüm projemize eski 6292 parsel ve yakın çevresi kentsel dönüşüm projemize ret oyu verdiler. Meclis kararı gerektiren tüm dönüşüm projelerine kulp takmaya çalıştılar, meseleyi sulandırdılar, vatandaşımızı ’rantsal dönüşüm’ diyerek tahrik etmeye çalıştılar. Türlü gerekçelerle mahkemeye giderek süreçleri yavaşlattılar. Hepsini Tuzla halkına bir kez daha şikâyet ediyorum. Deprem bölgelerinde bu zihniyetin engelleri nedeniyle kentsel dönüşüm projeleri maalesef yeterince yapılamadı. Canlarımıza mal oldular. Lütfen buna Tuzla’da hiçbir vatandaşımız prim vermesin" ifadelerine yer verdi.

"KİPTAŞ gibi bir kurumu kendi firması gibi yap-satçı inşaat firmasına dönüştürdü"

Başkan Yazıcı, "Kentsel dönüşüm denince aklına sadece kayınpederinin oturduğu ev gelen Ekrem İmamoğlu’nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi maalesef kentsel dönüşümün engellerinden biri. İlçe belediyesi olarak binlerce konutu dönüştürdüğümüz Tuzla’da İstanbul’un en büyük kamu kaynağını kullanan, kentsel dönüşümün birinci derece sorumlusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir, rakamla, yazıyla, işaretle 1 dairenin bile dönüşümünü yapmadı. Müteahhitlik döneminde yaptığı binalar tartışma konusu olan Sayın Başkan maalesef KİPTAŞ gibi bir kurumu kendi firması gibi yapsatçı inşaat firmasına dönüştürdü" açıklamasında bulundu.

"Engel olduğunuz kentsel dönüşüm projeleri üzerindeki engelinizi kaldırın"

Başkan Yazıcı, "Kentsel dönüşüm bütçesini kısması bir yana; ne Tuzla’da ne de İstanbul’da kentsel dönüşüm adına, sosyal konut adına bir çivi çakmadı. Unvanı nedeniyle saygı talep eden, ezberlenmiş kelimelerin Sayın Başkanı üzerine düşeni yapmaya davet ediyorum. Hemen şimdi kentsel dönüşüm projelerini başlatın. Engel olduğunuz kentsel dönüşüm projeleri üzerindeki engelinizi kaldırın. Yap-satçılık için kullandığınız kaynakları, bu yolla elde ettiğiniz gelirleri eski binaların dönüşümüne harcayın. Eğer bilmiyorsanız, buyurun gelin. Tuzla Belediyesinin imkânlarıyla yaptığımız kentsel dönüşüm projelerini anlatalım. Tecrübelerimizi paylaşalım. Seçim beyannamenizde bile bile söylediğiniz yalanlarla göz boyamaya devam edemezsiniz. Gelecekte unvanınız sadece yalancı kalmaz. Allah göstermesin, bir afette kentsel dönüşüm yapılmadığı için kaybedilecek canların sebebi olursunuz. Ya bir yol bulun, ya bir yol açın, ya da yoldan çekilin. Kentsel dönüşüm projelerini engelleyenlere akıl ve izan diliyorum" diye konuştu.