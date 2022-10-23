Başkan Yazıcı, İSTKA genel sekreteri Erkam Tüzgen ile TEKMER'i gezdi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Erkam Tüzgen ile birlikte Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi içerisinde bulunan genç girişimcileri ziyaret etti.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Erkam Tüzgen ile birlikte, Türkiye’de yerel yönetimler bazından KOSGEB işbirliği ile İlk kez kurulan Tuzla Belediyesi Teknoloji Merkezi’ndeki girişimcileri ziyaret ettiler. Başkan Yazıcı ve Tüzgen, Türkiye’nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde inovatif fikirlere ev sahipliği yapan TEKMER içerisindeki girişimciler ile tek tek sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldılar. Genç girişimciler, hem çalışmalarını anlatabildikleri hem de TEKMER’deki desteklerinden ötürü Başkan Yazıcı’ya teşekkür ettiler.

“ ‘Benim fikrim var diyen’ herkese kapımız açık"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Teknoloji Merkezimiz hizmete girmiş yeni startuplar kabul etmeye başlamıştık. TEKMER’imiz tekrar hayırlı olsun. Gençlerimiz başta olmak üzere ‘Benim fikrim var’ diyen ve yeni startupları kabul ediyoruz. Buradaki startupları melek yatırımcı ile buluşturmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Herkesi bekliyoruz. Her türlü projeye biz burada ev sahipliği yapabiliriz. Startuplar konusunda çizgilerimiz yok, ‘Benim fikrim var diyen’ herkese kapımız açık” dedi.

“Gerçekten çok gurur verici ve ufuk verici işler oldu”

İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Erkam Tüzgen, ”Yakın zamanda burada TEKMER açıldı. Burada girişimcilerimizi ziyaret ettik. Oyun girişimcimiz var. Sağlık teknolojileri üretecek bir girişimcimizi ziyaret ettik. Deniz taşıtları için elektrik motoru geliştiren bir girişimcimizi ziyaret ettik. Oldukça etkileyici ve ileri teknoloji üreten girişimcilerimize bir merkez sağlamış oldu Tuzla Belediyemiz KOSGEB ile iş birliğinde. Gezmek ve görmekten dolayı çok mutluyum. Gerçekten çok gurur verici ve ufuk verici işler oldu. Gençlerimizi buraya davet etmek istiyorum” dedi.