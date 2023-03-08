Başkan Yazıcı, Kırıkhan'da yapımı devam eden konteyner kentte incelemelerde bulundu

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde sert zemin çalışmaları, kanalizasyon çalışmaları, su ve elektrik hatlarının tamamlandığı konteyner kentteki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Yazıcı, Uşak Valisi Dr. Turan Ergün ve Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile birlikte konteyner kenti gezdi. Başkan Yazıcı, alt yapı çalışmaları biten konteyner kentte bir haftaya kadar yaşamın başlayacağını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ilk gününden itibaren Tuzla Belediyesi ekipleri bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ayrıca Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatıyla Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde kurulmak üzere 3 adet konteyner kentin hazırlıklarında sona gelindi. Başkan Yazıcı, Uşak Valisi Dr. Turan Ergün ve Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile birlikte sert zemin çalışmaları, kanalizasyon çalışmaları, su ve elektrik hatlarının tamamlandığı birinci konteyner kentte incelemelerde bulundu. Başkan Yazıcı, alt yapı çalışmaları biten konteyner kentte bir haftaya kadar yaşamın başlayacağını belirtti.

“255 ailemiz konteyner kente kavuşmuş olacaklar”

Tuzla Belediyesi Konteyner Kentte incelemelerde bulunduktan sonra açıklamalarda bulunan Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, “Yapımı devam eden Tuzla Belediyesinin konteyner kentini geziyoruz. Ben özellikle Belediye Başkanımıza ve bütün Tuzla’da yaşayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bütün Türkiye gibi onlar da yüreklerini ortaya koydular. Burada 94, diğer yerlerde olmak üzere 255 adet konteyner kent kuruyorlar. İnşallah 255 ailemiz, alt yapısı olan, sosyal donatı alanları olan bir konteyner kente kavuşmuş olacaklar. Burası tamamlanır tamamlanmaz hak sahiplerini hemen buraya yerleştirmeye başlayacağız” dedi.

”Tuzla bizim yaramızı sarmaya çalışan ve ilk bize koşan bir ilçedir”

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, “Tuzla deyince bizde çok ayrı yeri olan bir belediyemiz. Bizim kardeşlik hukukumuz 2011 yılından bu yana devam ediyor. Bu acı günümüzde ilk bize koşan, ilk bizim yaramızı sarmaya çalışan ve kardeşlik hukukumuzun tavan yaptığı bir ilçemizdir. Ben başta Başkanımız Şadi Bey olmak üzere tüm ekibine ve Tuzla’da yaşayan tüm hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Yaşam normale dönünceye kadar elimizden geleni yapacağız”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Sayın valimiz ve belediye başkanımızın koordinasyonunda biz de bütün çalışmalarımızı, Tuzla’da kalpleri deprem bölgesi için atan vatandaşlarımızın destekleri ile gerçekleştiriyoruz. Elindeki bütün imkanları ile destek veren bütün Tuzlalılara, sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Biz kalıcı konutlar oluşuncaya kadar, oradaki yaşam normale dönünceye kadar elimizden geleni yapacağız. Sadece konteyner şehirler değil, bir şehrin ihtiyacı olan rutin belediyecilik hizmetleri dahil elimizden ne geliyorsa burada olacağız. Eskiden olduğu gibi yine buradayız” ifadelerini kullandı.