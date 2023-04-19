Başkan Yazıcı şehit aileleri ve gaziler ile iftarda bir araya geldi

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, takipleri yılın her günü Gönül Elleri Çarşısı tarafından yapılan şehit aileleri ve gaziler ile iftar programında bir araya geldi. Başkan Yazıcı, şehit ailesi ve gazilere tek tek kırmızı gül dağıtarak sohbet etti.

Tuzla’da yaşayan ve Tuzla Belediyesi Gönül Elleri Çarşısı tarafından takipleri yılın her günü büyük bir titizlikle yapılan şehit aileleri ve gaziler iftar programında bir araya geldiler. Tuzla Belediyesi Ayyıldız Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen programa Tuzla Kaymakamı Ali Akça ve eşi Ferahil Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı katıldı. Başkan Yazıcı, şehit aileleri ve gaziler ile tek tek sohbet ederek kırmızı gül dağıttı ve bayramlarını kutladı.

“Her zaman minnettar olduğumuzu bilmenizi istiyoruz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “Öncelikle sizleri burada ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ramazan ayının bereketiyle bir arada olmak, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için önemli bir fırsat sunuyor. Sizlerin fedakarlıklarınızın karşılığında, ne yapsak azdır. Bizler, sizlerin yanınızda olduğumuzu, her zaman destekçiniz olduğumuzu, her zaman minnettar olduğumuzu bilmenizi istiyoruz” dedi.