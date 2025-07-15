Başkan Yıldırım, 'Türkiye Cumhuriyeti, hepimizin ortak yuvası, ortak çatısıdır'

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra göreve geldiklerinde, bir yandan terörle mücadele ederken, bir yandan da teröre bahane oluşturan bataklığı kurutmanın mücadelesini verdiklerini belirtti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, il başkanlığı binasında basın mensuplarıyla sabah kahvaltısında bir araya geldi. Yıldırım, kahvaltı sonrası yaptığı açıklamada "Terörsüz Türkiye" projesine değinerek, "15 Temmuz’daki o hain darbe girişiminin ardından, FETÖ’yü başta silahlı kuvvetlerimiz ve emniyetimiz olmak üzere tüm kurumlarımızdan temizledik. Böylece terörle mücadeledeki ihaneti ortadan kaldırdık. Geçtiğimiz gün itibariyle, 41 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girmiştir. Türkiye; uzun, acılı, sancılı, gözyaşlarıyla dolu bir sayfayı dün itibariyle kapatmaya başlamıştır. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz, ne yapıyorsak milletimiz için yapıyoruz, istiklalimiz için yapıyoruz, istikbalimiz için yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, hepimizin ortak yuvası, ortak çatısıdır. 86 milyon; biriz, beraberiz, ezelden ebediyete kadar kardeşiz. Ülkemizin birliği beraberliği ve kardeşliği için durmadan ve yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu önemli dönemi ilk çalışması olarak hafta boyunca evleri ve iş yerlerini ziyaret ederek Şanlı Türk bayraklarımızla milletimizle beraber olacağız. Bu haftanın tarihimiz açısından bir başka önemli hususiyeti de vardır. 15 Temmuz hain darbegirişiminin yıldönümünde o gece nasıl millet olarak bir ve beraber olmuşsak yine aynı ruhla hafta boyunca yapacağımız çalışmalarla bu ülkede kardeşliğin siyasi takipçileri olduğumuzu en üst düzeyde milletimizle paylaşacağız" dedi.