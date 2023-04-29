Başkan Yıldırım AK Parti Marmara İl Başkanları toplantısına katıldı

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İstanbul’da gerçekleşen AK Parti Marmara Bölgesi İl Başkanları toplantısına katıldı.

Başkan Yıldırım AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir başkanlığında gerçekleşen toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede, “Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi Türkiye’yi kendi ülkesinin ve milletin felaketinden medet uman bir zihniyetin eline bırakamayız, bunun için 14 Mayısa kadar gece gündüz çalışacağız. Buradan aldığımız enerjiyle halkın yanında, sahada olacağız. Türkiye yüzyılı vizyonumuza doğru durmak yok, yola devam” dedi.