Başkan Yıldırım Bozüyük'te teşkilatla bir araya geldi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Bozüyük ilçesinde teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıya İlçe Başkanı Ersin Çam ve Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna da katıldı. Toplantıda parti çalışmaları ve hedefleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Danışma toplantısında, parti kadrolarının davaya olan bağlılığı ve ortak hedeflere ulaşma kararlılığı ön plana çıktı. Başkan Yıldırım, "Bugün Bozüyük’te, davasına yürekle bağlı kadrolarımızla bir araya geldik. Emekleriyle bu davayı büyüten tüm Bozüyük teşkilatımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Toplantıda yapılan değerlendirmeler, parti çalışmalarının güçlenerek devam edeceğinin işareti olarak nitelendirildi.