Başkan Yıldırım'dan huzurevine ziyaret

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım huzurevinde yaşamını sürdüren vatandaşlar ile buluştu.

İl Başkanı Yıldırım ‘Yaşlılara Saygı Haftası’ sebebiyle AK Parti Bilecik İl Teşkilatı ile birlikte huzurevinde yaşamını sürdüren vatandaşları ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını iletti. Başkan Yıldırım ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, “Yaşlılara Saygı Haftası münasebetiyle huzurevinde yaşamını sürdüren yaşlılarımızı teşkilatımızla birlikte ziyaret ederek, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını ilettik. Yaşlılarımız, yaşanmışlıklarıyla geçmişimize, tecrübeleriyle geleceğimize ışık tutandır. Yaşlılarımız yılın sadece bir haftası ya da bir günü değil, her gün başımızın tacıdır” ifadelerini kullandı.