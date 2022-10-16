Başkan Yıldırım'dan yeni atanan Kaymakam Mercan'a ziyaret

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan ile bir araya geldi.

Başkan Yıldırım'dan yeni atanan Kaymakam Mercan'a ziyaret
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Gölpazarı Kaymakamı Mustafa Nevzat Mercan ile bir araya geldi.

Gölpazarı ilçesine yeni atanan Kaymakam Mustafa Nevzat Mercan’ı, Bilecik AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım makamında ziyaret etti. Kaymakam Mercan ile bir süre sohbet eden Başkan Yıldırım, Gölpazarı ilçesi hakkında çeşitli görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Yıldırım, Kaymakam Mercan’ın misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.

Başkan Yıldırım'dan yeni atanan Kaymakam Mercan'a ziyaret