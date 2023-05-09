Başkan Yıldırım hastaları ziyaret etti

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatan hastaları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Başkan Yıldırım, Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı’nın rehberliğinde Eğitim ve Araştırma Hastanesini gezdi. Hastane personelleri ve tedaviye gelen vatandaşlar ile tek tek konuşan Başkan Yıldırım hastanenin konforu ve eksiklikleri hakkında bizzat bilgi edinerek, “Yapımında büyük emeği olan geçmiş Sağlık Bakan Yardımcımız şuan AK Parti Bilecik Milletvekili adayımız Halil Eldemir ve teşkilatımız ile birlikte üstümüze düşeni yaptık vatandaşlarımıza hastanemizi kullananlara eksikliklerini sorduk çok memnunlar. Destekleri bizi güçlendiriyor. Doğru yolda Recep Tayyip Erdoğan’ın yanındayız. Hastalarımıza acil şifalar, sağlık görevlilerimize başarılar diliyorum” dedi.