Başkan Yıldırım il binasında iftar yemeği verdi

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, sandık yönetim kurulları ve mahalle teşkilatları üyelerini il binasında ağırladı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk ile birlikte il binasında gerçekleştirdiği iftar programı çerçevesinde Bahçelievler ve Hürriyet Mahallesi başkanları, sandık yönetim kurulları ve mahalle teşkilatları, Ertuğrugazi Mahallesi Sandık Yönetim Kurulu Üyeleri, mahalle teşkilatları ve önceki dönem ilçe başkanlarını ağırladı.

Başkan Yıldırım program sonrası yaptığı açıklamada, “Her gün AK Parti ailesi olarak verdiğimiz iftarlarda muhabbeti, paylaşmayı ve kardeşliği ramazanın bereketi ile çoğaltıyoruz. Rabbim oruçlarımızı kabul, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin” ifadelerini kullandı.